Finance o prepričevanju domačih gostov za večdnevni obisk slovenskih krajev (9. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Teja Grapulin v komentarju Veselica, ki se je začela, še preden so gostje prišli piše o turističnih bonih. Ti so pri nekaterih ponudnikih povzročili pravo veselico, a kot meni avtorica, ne bo enostavno prepričati Slovenca, da bi prišel za podaljšan vikend v Ljubljano in da bi prespal v hotelu.