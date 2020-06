SD pripravlja interpelacijo o delu ministra Hojsa

Ljubljana, 7. junija - Predsedujoča SD Tanja Fajon je ekipi naročila pripravo podlag za interpelacijo o delu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, so za STA potrdili v stranki. "O vložitvi bo odločeno po posvetu s poslansko skupino SD in pogovoru z ostalimi voditelji opozicije," so pojasnili.