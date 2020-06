Na odboru o demokratičnih standardih in Hojsovem ravnanju ob protestih; minister očitke zavrača

Ljubljana, 1. junija - Odbor DZ za notranje zadeve je na zahtevo Levice danes razpravljal o po njihovem mnenju "nedopustnem teptanju demokratičnih standardov, represivnemu pregonu protestnikov in kriminalizaciji svobodnega političnega izražanja". Predlagatelji so bili tudi danes ostri do ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je očitke zavrnil.