Policija BiH zavrnila migrante na meji s Srbijo

Sarajevo, 7. junija - Mejna policija Bosne in Hercegovine je v soboto zavrnila okoli 150 beguncev in migrantov, ki so poskušali v bližini mesta Zvornik nezakonito vstopiti iz Srbije v BiH, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poročal portal klix.ba, ki se sklicuje na predstavnika oblasti.