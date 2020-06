Ameriški protesti proti policijskemu nasilju v soboto množični, a večinoma mirni

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 7. junija - V ameriških mestih so se v soboto nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju, ki so vzniknili po nasilni smrti temnopoltega Georgea Floyda. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so bili doslej najmnožičnejši. V Washingtonu se je zbralo na desettisoče, po nekaterih ocenah celo na stotisoče ljudi, množična udeležba je bila znova tudi v New Yorku.