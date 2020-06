Protesti proti rasizmu se širijo tudi po Avstriji

Innsbruck/Bregenz/Dunaj, 6. junija - Po četrtkovih in petkovih protestih proti rasizmu v avstrijski prestolnici Dunaj so proteste danes pripravili tudi v deželah Tirolska in Predarlsko. V Innsbrucku se je po podatkih policije zbralo približno 4000 protestnikov, v Bregenzu pa na začetku demonstracij nekaj sto, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.