Černač: Odločitev o enem ali dveh operativnih programih do konca junija

Ljubljana, 5. junija - Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač in državna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta se mudila v Podravju in Pomurju. Černač je ob obisku med drugim napovedal, da bo odločitev o tem, ali bo Slovenija kohezijsko politiko v naslednjem obdobju izvajala v okviru enega ali dveh operativnih programov, znana do konca junija.