IAEA zaskrbljena zaradi omejevanja dela v Iranu, ki kopiči vse več obogatenega urana

Dunaj, 5. junija - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je danes izrazila zaskrbljenost, da ji Iran omejuje dostop do dveh lokacij, povezanih z jedrskim programom. Obenem pa so opozorili, da je Iran nakopičil že za skoraj osemkrat več obogatenega urana, kot je to dovoljeval dogovor iz leta 2015, poročajo tuje tiskovne agencije.