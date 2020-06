V pogovoru stroka izpostavila cepljenje kot glavno zaščito pred okužbo s pnevmokoki

Ljubljana, 5. junija - V pogovoru STAkluba so sodelujoči izpostavili pomen cepljenja kot glavne oblike zaščite pred pnevmokoknimi okužbami. Zaradi pnevmokokov so najbolj ogroženi otroci do drugega leta starosti, starejši od 65 let in kronični bolniki. Posebej pa so ogroženi ljudje z imunskimi pomanjkljivostmi.