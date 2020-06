Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 6.)

Ljubljana, 4. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale še o enem dnevu brez novih potrjenih okužb z novim koronavirusom in brez smrti, povezanih z okužbo. Poročale so tudi o vnovičnem vstopu v Slovenijo iz Avstrije brez omejitev in pogajanjih za uvrstitve Italije na seznam držav, iz katerih je vstop v Slovenijo možen brez omejitev.