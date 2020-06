Primorske novice o problematičnemu reševanju problematike zagotavljanja vode (5. 6.)

Koper, 4. junija - Helena Race v komentarju Vsi bi pili. A katero vodo? piše o problematiki zagotavljanja vode v Istri. Čeprav so marsikdaj zdi, da so civilne iniciative plod parcialnih interesov, jim je v nekaterih primerih treba pritrditi v dvomu. Sploh v primerih, ko politično izbrane rešitve niso najcenejše in najmanj okoljsko sporne od vseh možnih izbir.