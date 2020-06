Na Zatrniku se nadaljujejo postopki za ponoven turistični razcvet

Gorje, 4. junija - Gorjanski občinski svetniki so na sredini seji v prvem branju potrdili ustanovitev novega naselja Zatrnik. To bo območju s skoraj 50 objekti, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka (TNP), pomagalo pri ureditvi vodovoda, kanalizacije in prometa ter pri razvoju v rekreacijsko-turistično središče z obuditvijo nekdanjega smučarskega centra.