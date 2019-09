Zatrnik se po več letih spanca znova prebuja

Gorje, 7. septembra - Domačini na Zatrniku so se odločili, da ponovno oživijo turistično ponudbo tega območja, kjer je bilo nekoč priljubljeno družinsko smučišče. Za začetek so ustanovili družbo RTC Zatrnik in po 20 letih danes znova pripravili nekoč tradicionalni ovčarski bal. V nadaljevanju želijo oživiti tudi smučarski center.