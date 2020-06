Maja ob manjšem prilivu na zavodu 90.415 registriranih brezposelnih

Ljubljana, 3. junija - Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več kot maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na mesečni ravni skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.