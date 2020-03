Tudi Postojnska jama in Škocjanske jame zaprte za obiskovalce

Postojna, 13. marca - Postojnska jama zaradi epidemije novega koronavirusa do 8. aprila za obiskovalce zapira Postojnsko jamo in ostale znamenitosti v Parku Postojnska jama, gostinske, trgovinske in nastanitvene obrate. Vsaj do 3. aprila bodo zaprte tudi Škocjanske jame. Zdravje obiskovalcev in zaposlenih je na prvem mestu, škoda zaradi zaprtja pa bo velika.