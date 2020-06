Statistični svet želi ustavno presojo razrešitve direktorja Sursa

Ljubljana, 3. junija - Statistični svet RS je dal pobudo za ustavno presojo razrešitve generalnega direktorja Statističnega urada RS (Surs) Bojana Nastava, so za STA potrdili v svetu. Pravno mnenje, ki so ga pridobili, kaže, da se je vlada pri razrešitvi sklicevala na napačen zakon. Vlada je Nastava zamenjala maja in za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja.