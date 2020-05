Vlada na čelo statističnega urada kot v. d. imenovala Tomaža Smrekarja

Ljubljana, 21. maja - Vlada je danes zamenjala generalnega direktorja državnega statističnega urada. Namesto Bojana Nastava je z 23. majem za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.