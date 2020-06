V EU nova strokovna skupina za raziskovanje dezinformacij

Firence, 2. junija - V Evropski uniji so danes zagnali Evropski observatorij za digitalne medije (EDMO), ki bo ob podpori evropskih sredstev raziskoval delovanje dezinfomarcij na spletu in njihove učinke. V observatoriju so zbrali raziskovalce, preverjevalce dejstev in medijske organizacije, so sporočili iz evropskega univerzitetnega inštituta EUI.