Ob svetovnem dnevu poudarjen pomen svobodnih medijev za demokracijo

pripravila Mihael Šuštaršič in Jure Bernard

Ljubljana, 3. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev so se zvrstili pozivi k omogočanju svobode in neodvisnosti medijev ter k preprečevanju pritiskov na novinarje in napadov nanje. Opozorili so na ključno vlogo novinarskega dela za demokracijo, še posebej v časih krize, kot je sedanja pandemija koronavirusa.