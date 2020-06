Jazz festival Ljubljana tudi na daljavo in s podporo umetniški ustvarjalnosti

Ljubljana, 2. junija - Cankarjev dom (CD) je večino programa Jazz festivala Ljubljana, ki je bil načrtovan za letošnje leto, prestavil na prihodnje leto. Za letošnji 61. festival, ki sicer ohranja datum med 17. in 20. junijem, pa so pripravili prehoden koncertni format, katerega del bo umetniška akcija Jazz na distanci. Sodelovalo bo več domačih in tujih glasbenikov.