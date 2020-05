Jazz Cerkno prestavljen na september, datum ljubljanskega festivala nespremenjen

Ljubljana/Cerkno, 21. maja - Festival Jazz Cerkno, ki bi se moral začeti danes, je zaradi epidemije koronavirusa prestavljen. Tako bo v 25. izdaji zaživel med 17. in 19. septembrom. V Cankarjevem domu pa so za STA povedali, da datum 61. Jazz festivala Ljubljana ostaja nespremenjen, jazzu bodo posvečeni dnevi med 17. in 20. junijem. Program festivalov še ni objavljen.