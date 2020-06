Trije slovenski muzeji pripravljajo projekt Sava povezuje

Brežice, 1. junija - Danes je mednarodni dan Save, ki ga od leta 2007 obeležujejo Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija, skozi katere teče 994 kilometrov dolga reka. V Sloveniji je ta povezala Posavski muzej Brežice, Zasavski muzej Trbovlje in Gornjesavski muzej Jesenice, ki pripravljajo skupno razstavo. Njeno odprtje so zaradi koronavirusa prestavili na jesen.