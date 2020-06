Nadzorni svet Lufthanse sprejel pogoje EU za državno pomoč

Frankfurt, 1. junija - Nadzorni svet Lufthanse je danes pristal na pogoje, ki jih je družbi za pridobitev državne pomoči postavila Evropska komisija. Lufthansa se bo tako morala odreči slotom na letališčih v Frankfurtu in Münchnu, čemur so nadzorniki sprva nasprotovali in blokirali načrt državne pomoči. Tega bodo morali zdaj potrditi še delničarji.