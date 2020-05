Ryanair nasprotuje nemški pomoči Lufthansi

Dublin, 26. maja - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je danes izrazil nasprotovanje dogovoru nemškega letalskega prevoznika Lufthansa z nemško vlado za državno pomoč podjetju. Prepričani so, da pomoč, vredna devet milijard evrov, "izkrivlja konkurenco in je nepoštena do drugih letalskih prevoznikov na evropskem trgu". Pomoč mora sicer odobriti še Bruselj.