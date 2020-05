Optimizem ob odpiranju gospodarstva poskrbel za izjemen teden na Wall Streetu

New York, 30. maja - Kljub temu da so se v krajšem trgovalnem tednu vrstila mešana gospodarska poročila, so osrednji borzni indeksi Wall Streeta krepko napredovali. Med vlagatelji je prevladal optimizem zaradi odpravljanja ukrepov proti širjenju pandemije koronavirusa po ZDA oziroma ponovnega odpiranja gospodarstva.