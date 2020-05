Evropske borze čakajoč na odgovor ZDA na zadnje kitajske poteze v rdečem

Frankfurt, 29. maja - Osrednje evropske borze so v zadnji trgovalni dan tega tedna vstopile z občutnimi padci. Tudi na evropskem borznem parketu vlada zaskrbljenost zaradi naraščajočih napetosti med ZDA in Kitajsko, potem ko so v Pekingu v četrtek sprejeli zakon o nacionalni varnosti v Hongkongu, ki krepi nadzor Kitajske v tej nekdanji britanski koloniji.