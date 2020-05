Glasovanje o tretjem protikoronskem zakonu: 51 za, 8 proti

Ljubljana, 29. maja - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19, ki prinaša subvencioniranje skrajšanega delovnega časa ter izdajo turističnih bonov vsem prebivalcem, je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 51 poslancev, osem jih je bilo proti. Proti so glasovali poslanci Levice, medtem ko so se poslanci LMŠ, SD in SAB vzdržali.