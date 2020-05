Obeta se podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo za vse

Ljubljana, 29. maja - V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do subvencioniranja čakanja na delo tudi v juniju predvidoma upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva. Poslanci koalicije so namreč k predlogu tretjega protikoronskega zakona, ki ga danes obravnava DZ, vložili dopolnilo s takšno vsebino.