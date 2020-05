Mislinjčani ogorčeni zaradi zaprtja poslovalnice NLB

Mislinja, 29. maja - V Mislinji so ogorčeni zaradi napovedanega zaprtja poslovalnice NLB, ki je edina poslovalnica v tej občini. Najbolj so razočarani starejši, ki so banki dolga leta ostali zvesti, zdaj pa jih ta vabi v drug kraj, so danes opozorili v Mislinji, kjer so svetniki na izredni seji pooblastili župana, da nadaljuje pogovore o ohranitvi poslovalnice.