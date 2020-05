Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 29. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - DZ se bo sestal na izredni seji, da bi sprejel že tretji obsežnejši paket ukrepov, ki jih z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo in državljane pripravlja vlada. Tokratni ukrepi so vredni milijardo evrov. Premier Janez Janša je sicer v četrtek na Twitterju sporočil, da je Evropska komisija prižgala zeleno luč za načrte slovenske vlade o izdaji turističnih bonov. S tem se je odzval na sicer neuradne informacije, da Evropska komisija še preučuje morebitne posledice tega slovenskega ukrepa z vidika evropskih pravil o državnih pomočeh.

LJUBLJANA - Statistični urad bo objavil podatke o gibanju BDP v prvem letošnjem četrtletju, ki so ga že občutno zaznamovale posledice izbruha novega koronavirusa. Pričakovati je torej upad gospodarske dejavnosti, danes objavljeni podatki pa bodo pokazali, kako velik je bil padec.

ZREČE - Skupina Unior je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 56,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 14,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zmanjšal za 60,3 odstotka na 2,7 milijona evrov. Kot so pojasnili, je glavni razlog pandemija novega koronavirusa, zaradi katere so morali začasno prekiniti proizvodnjo.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V četrtek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1434 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

BRUSELJ - Ministri EU za zunanje zadeve, med njimi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, bodo danes na videokonferenci izmenjali stališča glede odnosov s Kitajsko. Po napovedih bodo na srečanju, ki ga bo vodil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borell, obravnavali tudi vpliv pandemije covida-19 na Azijo ter vlogo EU v regiji.

TALLINN - Estonija 1. junija odpira meje za državljane držav članic EU, schengenskega prostora in Združenega kraljestva, je v četrtek sporočil estonski premier Juris Ratas. Karanteni ob vstopu v državo se bodo sicer izognili le državljani tistih držav, ki bodo v zadnjih 14 dneh zabeležile do 15 novih okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev.

DUNAJ - Samozaposleni umetniki v Avstriji so upravičeni do mesečnega izplačila v višini 1000 evrov, s katerimi jim država želi priskočiti na pomoč v obdobju krize zaradi pandemije novega koronavirusa. Z omenjeno napovedjo se je vlada v četrtek odzvala na zahteve kulturnega sektorja, piše nemška tiskovna agencije dpa.

WASHINGTON - V ZDA so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do četrtka zvečer potrdili 1,720 milijona okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je doslej umrlo 10.573 ljudi. Kljub temu se po različnih delih ZDA še naprej odpravljajo ukrepi proti pandemiji. Med večjimi mesti se bo sredi junija "odprl" tudi San Francisco.

BRASILIA - V Braziliji so v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom in znova prek 1000 smrtnih žrtev covida-19. Kot je pozno v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo, so v zadnjih 24 urah okužbo potrdili pri 26.417 ljudeh.

SARAJEVO - V okviru preiskave domnevnih nepravilnostih pri nakupu ventilatorjev so v četrtek preiskovalci zaslišali predsednika vlade Federacije BiH Fadila Novalića. Poleg njega sta bila na zaslišanje privedena še lastnik podjetja Srebrena malina, ki je ventilatorje dobavilo, Fikret Hodžić in direktor federalne uprave civilne zaščite Fahrudin Solak.

HAAG - Amsterdamski Rijksmuseum bo ob ponovnem odprtju 1. junija na ogled postavil znamenito sliko iz 16. stoletja, ki jo je muzej dobil v poklon spominu na žrtve covida-19. Sliko The Body of Christ Supported by Angels, v prevodu Kristusovo telo, ki ga podpirajo angeli, je muzeju podaril nizozemski trgovec z umetninami in zbiratelj Bob Haboldt.

ŠPORT

LOS ANGELES - Upravni odbor severnoameriške košarkarske lige NBA se bo danes sestal na virtualni seji, na urniku zasedanja pa so je le razprava o možnostih za nadaljevanje sezone. A kot piše Los Angeles Times, danes lastniki lige še ne bodo sporočili odločitve, v kakšnem formatu bi se lahko prvenstvo NBA po koronavirusnem premoru nadaljevalo.