Ob obravnavi poročila o delu KPK visoka pričakovanja do novega vodstva

Ljubljana, 29. maja - Odbor DZ za pravosodje se je danes seznanil s poročilom o delu KPK v letu 2019. V razpravi je bilo mogoče slišati kar nekaj kritik do dela nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca in njegovega vodenja komisije, hkrati pa so člani odbora izrazili pričakovanje, da bo pod novim vodstvom komisija delala bolje.