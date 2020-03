KPK lani prejel 687 prijav, organom pregona podal 40 naznanil

Ljubljana, 18. marca - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je lani prejela 687 prijav suma korupcije in drugih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kar je 27 odstotkov več kot leta 2018. Organom pregona in odkrivanja je podala 40 naznanil in ovadb sumov kaznivih dejanj, drugim nadzornim organom pa 133 pobud, so sporočili s komisije.