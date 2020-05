Politična analitika z različnimi pogledi o tem, ali bo Fajonovi uspelo poenotiti SD

Ljubljana, 28. maja - Politični analitik Andraž Zorko meni, da bi lahko Tanja Fajon bolj povezala stranko SD, ki se v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem identitete in krizo vodenja. Za to ima po njegovi oceni potrebne izkušnje in rezultate. Analitik Rok Čakš pa v slednje ni povsem prepričan. Veliko bo po njegovem mnenju odvisno od tega, ali jo bo članstvo sprejelo.