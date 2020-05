Easyjet zaradi koronavirusa v odpuščanje tretjine zaposlenih

London, 28. maja - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet se bo moral zaradi posledic pandemije novega koronavirusa, zaradi katerega so se ustavila potovanja in prizemljila letala, odpovedati do 4500 od skupno 15.000 zaposlenih. Easyjet bo zmanjšal tudi floto letal in optimiziral poslovanje.