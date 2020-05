Logar danes z madžarskim kolegom tudi o odpiranju meje med državama

Dolga vas, 28. maja - Zunanji minister Anže Logar se bo danes na mejnem prehodu Dolga vas srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom. Glavna tema pogovorov bodo ukrepi, ki zajemajo odpiranje mej med Slovenijo in Madžarsko ter sodelovanje obeh držav med pandemijo novega koronavirusa, so sporočili v Ljubljani.