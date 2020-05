Pregled - novi koronavirus, 27. 5. (sreda)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji potrdili dve dodatni okužbi z novim koronavirusom. Prvič po dveh tednih so tako v enem dnevu zaznali več kot eno okužbo. Število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah se je zmanjšalo na osem, od tega sta dva potrebovala intenzivno obravnavo. Smrtnih žrtev ni bilo.

BRUSELJ - Sloveniji je v okviru evropskega svežnja za okrevanje po pandemiji namenjenih 5,071 milijarde evrov vnaprej dodeljenih sredstev, je razvidno iz gradiva Evropske komisije, ki sicer še ni uradno objavljeno. Od tega je 2,579 milijarde evrov predvidenih za nepovratna sredstva, 2,492 milijarde evrov pa za posojila. Številka za nepovratna sredstva sicer vključuje več instrumentov, ne samo instrumenta za okrevanje in odpornost.

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je že v torek po sestanku s šolniki in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sprejela odločitev glede nadaljnjega vključevanja učencev in dijakov k pouku na šolah, a je še ne razkriva. Odločitev mora namreč dokončno potrditi še vlada, kar se bo po napovedih zgodilo v četrtek. Po neuradnih informacijah sicer Kustečeva predlaga, da srednješolci šolsko leto zaključijo doma.

LJUBLJANA - Pristojni so na novinarski konferenci zagotovili, da je oskrba varovancev v domovih za starejše, ki so zboleli za covidom-19, potekala ustrezno. Vsi starostniki, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, so ga dobili, so zatrdili. Po mnenju ministra za zdravje Tomaža Gantarja so take trditve o neustrezni obravnavi "popolnoma neupravičene" in sejejo strah. Kot je dodal, se je z novim koronavirusom v domovih okužilo 1,7 odstotka od skupaj približno 18.800 oskrbovancev domov, kar je označil za odličen rezultat. Pri zagovorniku načela enakosti so sicer po uradni dolžnosti začeli postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19 prebolevali v domovih za starejše občane.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Tomaž Gantar je napovedal sprejetje aneksa k splošnemu dogovoru, v okviru katerega bi našli rešitev za skrajševanje čakalnih vrst za tiste, pri katerih bi lahko prišlo do dodatnega poslabšanja zdravja zaradi predolgega čakanja na obravnavo. Za to bodo potrebna dodatna sredstva. Poudaril je, da je bila ves čas, tudi v času epidemije, zdravstvena obravnava za nujne bolnike in tiste, ki potrebujejo zelo hitro zdravljenje, dostopna. Dejstvo pa je, da delo v zdravstvenih zavodih še sedaj ne poteka tako kot pred epidemijo in verjetno še nekaj časa tudi ne bo.

LJUBLJANA - Generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije Vilko Kolbl je na novinarski konferenci opozoril, da so bile v zadnjih dveh mesecih, ko je bila pod drobnogledom predvsem problematika domov za starejše, spregledane druge oblike institucionalnega varstva. To vključuje ranljive skupine oseb s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih, centrih za usposabljanje in druge storitve, kot je na primer pomoč družini na domu. V zbornici so pozvali k novim pristopom pa tudi k skrbi za druge ranljive skupine v okviru programov socialnega varstva.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Zakonski osnutek ima 87 členov. Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov. Je pa odbor na seji sklenil, da bodo turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, prenosljivi med družinskimi člani. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.

LJUBLJANA - Gospodarska zbornica Slovenije je poslance pozvala, naj ob sprejemanju tretjega protikoronskega paketa potrdijo tudi dopolnilo, s katerimi bi podaljšali ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočili sočasno uporabo ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. S tem bi ohranili delovna mesta. "Čeprav je epidemija preklicana, gospodarstvo še vedno čuti posledice pri poslovanju, ki se krči," poudarjajo na zbornici.

LJUBLJANA - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je vlado pozvala, naj po preklicu epidemije odpravi tudi "neživljenjska" priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za delo podjetnikov in obrtnikov. Ti namreč pod sedaj veljavnimi pogoji še vedno ne morejo delati v polnem obsegu.

IVANČNA GORICA/ČRNOMELJ - Ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Podjetje se bo razmeram, nastalim ob epidemiji, prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih, so za STA sporočili iz Akrapoviča. Koliko ljudi bodo odpustili, niso pojasnili.

LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in zaposlenim v zahvalo za prispevek pri premagovanju epidemije izročil repliko jabolka navdiha. Obisk je izkoristil tudi za neformalne pogovore z vodstvom in strokovnjaki na temo koronakrize in življenja po njej.

SVET

BRUSELJ - Evropska komisija predlaga za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa sveženj v vrednosti 1850 milijard evrov: 1100 milijard evrov za prihodnji večletni proračun EU in še dodatnih 750 milijard evrov za okrevanje. Predlog spremljajo pozivi, naj bo dogovor dosežen pred poletjem, a konsenza glede ključnih vprašanj še ni. Voditelji članic unije bodo o svežnju razpravljali 19. junija.

PARIZ - Francoska vlada je prepovedala zdravljenje bolnikov s covidom-19 s hidroksiklorokinom. Gre za sporno in potencialno nevarno zdravilo, za katero je predsednik ZDA obelodanil, da ga jemlje preventivno. Francoska vlada je odločitev sprejela, potem ko sta tako francosko svetovalno telo kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nedavno opozorila, da je nekaj študij pokazalo, da ima lahko zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje malarije, revmatskega artritisa in lupusa, nevarne stranske učinke.

ZAGREB - Zaradi nadaljevanja ugodnih epidemioloških razmer na Hrvaškem je štab civilne zaščite danes odobril zbiranje do 300 ljudi na dogodkih na prostem ter do 100 ljudi v zaprtih prostorih. Od sobote bodo dovoljene športne prireditve na prostem brez gledalcev, s 13. junijem pa tudi v zaprtih športnih prizoriščih.

BERLIN - Ob zavzemanju nekaterih za hitrejše rahljanje ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa, je nemška kanclerka Angela Merkel pozvala k previdnosti. Po videokonferenci z ministrskimi predsedniki šestih vzhodnih zveznih dežel je poudarila potrebo po dogovoru o temeljnih načelih za preprečevanje širjenja okužb.

BRUSELJ/BERLIN - Nemčija se bo med polletnim predsedovanjem Svetu EU, ki ga bo prevzela s 1. julijem od Hrvaške, osredotočila na boj proti krizi zaradi pandemije covida-19, je danes sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert po videokonferenci med nemško kanclerko Angelo Merkel in konferenco predsednikov Evropskega parlamenta.

SEUL - V Južni Koreji so zabeležili 40 novih primerov okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število novih okužb v zadnjih sedmih tednih, je sporočilo južnokorejsko ministrstvo za zdravje. V Južni Koreji se je sicer začela druga stopnja rahljanja ukrepov, ki so jih uvedli za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

OTTAWA - Razmere v domovih za starejše v kanadski provinci Ontario, ki jo je pandemija covida-19 še posebej prizadela, so po navedbah kanadske vojske grozljive. Kanadska vojska je na vrhuncu pandemije v pet domov v tej najbolj naseljeni kanadski provinci napotila svoje pripadnike, ki so pomagali zapolniti pomanjkanje ustreznega osebja.

PARIZ - Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa bodo na francoskem gospodarstvu pustili močan pečat. Bruto domači proizvod (BDP) se namreč utegne v drugem četrtletju skrčiti za okoli 20 odstotkov, so danes ocenili na tamkajšnjem statističnem uradu INSEE. Gospodarstvo sicer po začetku sproščanja ukrepov v začetku meseca počasi okreva.

ŽENEVA - Globalna pandemija covida-19 je povečala brezposelnost po svetu, še zlasti močno pa je prizadela mlade. V starostni skupini do 29 let je brez dela ostal vsak šesti, je sporočila Mednarodna organizacija dela (ILO). Prvi mož ILO Guy Ryder je na spletni novinarski konferenci govoril o "generaciji zaprtja". "V času okrevanja po pandemiji bodo mnogi mladi enostavno ostali pozabljeni. Velike številke," je dejal.

ŠPORT

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije je klubom poslala protokole za organizacijo tekem državnega prvenstva, ki se bo s tekmami 26. kroga nadaljevalo v petek, 5. junija. Tekme bodo potekale pred praznimi tribunami in ob številnih higienskih smernicah ter omejitvah za organizatorje, ekipe in ostalo osebje. NZS v dokumentu ne navaja obveznega testiranja na covid-19 ali karantene ob morebitnih okužbah.

LJUBLJANA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2022 v Angliji, nadaljevala 18. septembra proti Turčiji, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

BEOGRAD - Potem ko je košarkarska evroliga končala svoje tekmovanje, se je pričakovano za isti korak odločila tudi liga Aba. Klubi so danes na videokonferenci izglasovali, da se zaradi pandemije novega koronavirusa tekmovanje dokončno prekine, rezultati do prekinitve pa razveljavijo. Sezona 2019/2020 tako ne bo imela prvaka. Tudi izpadel ni nihče, v naslednji sezoni bo imela liga dva člana več, saj so jo razširili na 14 klubov. Za dokončno prekinitev lige so se zavzemali tudi vsi slovenski klubi; Cedevita Olimpija, Primorska in Krka v ligi Aba ter Helios in Rogaška v ligi Aba 2.

BERLIN - Nemški športni klubi potrebujejo okoli milijarde evrov pomoči, da preživijo posledice pandemije novega koronavirusa, je danes sporočil Nemški olimpijski komite (DOSB). V predstavitvi za športno komisijo nemškega parlamenta za pomoč po koronakrizi so iz vrst DOSB dejali, da 90.000 klubov v državi potrebuje okoli 12.000 evrov, da preživi krizo, ki jo je povzročila pandemija covida-19.

PARIZ - Izboljšanje položaja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa z optimizmom navdaja tudi prireditelje odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Ti že ne razmišljajo več, ali turnir septembra bo, ali ne bo, ampak o tem, ali ga bodo lahko izvedli z gledalci ali brez. Pravijo, da obstaja velika verjetnost, da bodo prostor na tribunah našli tudi ljubitelji tega športa, ki pa se bodo morali držati pravil o socialni distanci.

LONDON - Vseh 20 nogometnih klubov, ki igrajo v angleškem državnem prvenstvu, se je soglasno odločilo za zagon treningov v večjih skupinah z neposrednim stikom, poroča francoska tiskovna agencija. S sprejetimi dodatnimi sprostitvami treningov so storili pomemben korak v želji po nadaljevanju prvenstva, ki je že več kot dva meseca prekinjeno zaradi epidemije novega koronavirusa, je sporočilo vodstvo angleškega prvenstva.

MADRID - Španska ministrica za šport Irene Lozano je danes omenila možnost, da bi se navijači na tribune nogometnih stadionov vrnili naslednjo sezono, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Lozanova, ki je tudi predsednica španskega sveta za šport, je dejala, da razmišljajo o tem, da bi medijem dovolili vstop na stadione in poročanje o preostalih tekmah sezone prve lige, ki so bile prekinjene zaradi pandemije novega koronavirusa.

NEW YORK - Komisar severnoameriške hokejske lige NHL Gary Bettman je v televizijski izjavi potrdil, da se bo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena sezona nadaljevala s končnico, v kateri bo 24 ekip. Tekme bodo igrali v dveh mestih. Bettman še ni pojasnil, kdaj naj bi se liga nadaljevala, prav tako še niso izbrali dveh mest, ki bi gostili tekme.

BERN - Švicarski državni svet je danes sprejel odločitev, da lahko od 6. junija naprej v državi organizirajo javne prireditve z vključno 300 gledalci, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To pomeni, da lahko od sobote, 6. junija v Švici zaživijo športna tekmovanja ob upoštevanju higienskih predpisov.

BEOGRAD - Srbski krizni štab, ki je odgovoren za zajezitev novega koronavirusa v državi, je danes odločil, da bodo lahko športna tekmovanja potekala ob prisotnosti do 1000 gledalcev. Krizni štab je po poročanju srbske tiskovne agencije odločil, da bodo lahko gledalci znova prisotni na tekmah od 1. junija naprej.