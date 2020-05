Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 27. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Zakonski osnutek ima 87 členov. Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov. Je pa odbor na seji sklenil, da bodo turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, prenosljivi med družinskimi člani. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.

LJUBLJANA - Pri zagovorniku načela enakosti so po uradni dolžnosti začeli postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19 prebolevali v domovih za starejše občane, je zagovornik Miha Lobnik objavil na družbenem omrežju Facebook.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V torek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1365 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

IVANČNA GORICA/ČRNOMELJ - Ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Podjetje se bo razmeram, nastalim ob epidemiji, prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih, so za STA sporočili iz Akrapoviča. Koliko ljudi bodo odpustili, niso pojasnili.

SVET

BRUSELJ - Evropska komisija bo danes razgrnila težko pričakovane predloge za vzpostavitev posebnega instrumenta za okrevanje in odpornost v pomoč članicam EU pri spopadanju z izzivi novega koronavirusa ter prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna novi pandemični realnosti. Ta vzvoda bosta ključna za obnovo evropskega gospodarstva.

WASHINGTON - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je predsednika ZDA Donalda Trumpa označil za trapastega, ker zavrača nošenje maske, in menil, da bi bilo lahko v ZDA veliko manj žrtev pandemije novega koronavirusa, če bi bil Trump bolj pozoren in bi se malce manj ukvarjal s samim seboj.

OTTAWA - Razmere v domovih za starejše v provinci Ontario, ki jo je pandemija covida-19 še posebej prizadela, so po navedbah kanadske vojske grozljive. Kanadska vojska je na vrhuncu pandemije v pet domov v tej najbolj naseljeni kanadski provinci napotila svoje pripadnike, ki so pomagali zapolniti pomanjkanje ustreznega osebja.

ŠPORT

BERGAMO - Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, v zadnjih letih ni uspešna le na igrišču, temveč tudi v poslovanju. Že tretje poslovno leto zaporedoma so v Bergamu imeli dobiček, večji od 20 milijonov evrov. V zadnjem je bil ta 26,4 milijona evrov, poročajo italijanski mediji. Po finančni analizi kluba, ki so jo naredili pri Calcio e Finanza, je imel klub v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2019, prihodek v višini 188,6 milijona evrov, kar je 21 odstotkov več kot prejšnje leto. Povečanje je predvsem posledica kvalificiranja v ligo prvakov. V italijanski ligi si želijo, da bi se sezona nadaljevala 13. in 14. junija s štirimi preloženimi tekmami: Atalanta - Sassuolo, Verona - Cagliari, Inter Milano - Sampdoria in Torino - Parma.

NEW YORK - Komisar severnoameriške hokejske lige NHL Gary Bettman je v televizijski izjavi potrdil, da se bo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena sezona nadaljevala s končnico, v kateri bo 24 ekip. Tekme bodo igrali v dveh mestih. Bettman še ni pojasnil, kdaj naj bi se liga nadaljevala, prav tako še niso izbrali dveh mest, ki bi gostili tekme. NHL je prekinjena od 12. marca, trening kampov pa ne bodo odprli pred 1. julijem, je dodal Bettman. Ta je razkril, da so v izboru za dve mesti, ki bi gostili tekme, Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver in Edmonton. Los Angelesa Anžeta Kopitarja ne bo v končnici, saj je bil pred prekinitvijo predzadnji na zahodu.

LOZANA - Švicarska smukaška klasika, tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal alpskih smučarjev za pokal Lauberhorn v Wengnu, za zdaj ostaja na tekmovalnem koledarju. Švicarska smučarska zveza je preklicala zahtevo za umik Wengna iz koledarja tekmovanj pod okriljem Mednarodne smučarske zveze Fis, potem ko je na pomoč priskočil domači podjetnik. Na pomoč je v zadnjem trenutku priskočil hotelir Jörg Moser, ki je obljubil, da bo rešil to tekmovanje, vsako leto na sporedu januarja, katerega vrhunec je eden najbolj spektakularnih smukov, dolg kar 4,48 kilometra. Švicarska smučarska zveza se nadeja tudi vladne subvencije, s katero bodo zapolnili preostalo vrzel, saj ne more sama zagotoviti želenega zneska v višini enega milijona švicarskih frankov oziroma 945.000 evrov.