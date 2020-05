V povezavi z mrtvimi migranti v tovornjaku prijeli 26 osumljencev

Pariz/Bruselj, 27. maja - V Franciji in Belgiji so v povezavi s smrtjo 39 vietnamskih migrantov, katerih trupla so oktobra lani našli v hladilni prikolici tovornjaka v Veliki Britaniji, danes prijeli skupno 26 osumljencev. V Franciji so prijeli 13 osumljencev v pariški regiji, v Belgiji pa prav tako 13 osumljencev v okolici Bruslja.