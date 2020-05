Vodje poslanskih skupin in Zorčič tudi o dogajanju v DZ, o postopkovnih predlogih še brez dogovora

Ljubljana, 27. maja - Vodje poslanskih skupin in predsednik DZ Igor Zorčič so na internem posvetu razpravljali tudi o vodenju sej DZ oz. uporabi poslovnika v delu, ki govori o postopkovnem vprašanju. O tem se bodo poskušali še poenotiti, je za STA povedal Zorčič. Vodje koalicijskih poslanskih skupin izjav niso dali, LMŠ, SD in Levica pa nizajo očitke do koalicije.