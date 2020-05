Vodje poslanskih skupin v sredo z Zorčičem tudi o uporabi poslovnika in zlorabah postopkovnih predlogov

Ljubljana, 26. maja - Predsednik DZ Igor Zorčič je za sredo sklical neformalni posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem bodo govorili tudi o uporabi poslovnika DZ in zlorabi postopkovnih predlogov. V zvezi s tem odmeva ponedeljkov konflikt na seji med podpredsednikom DZ Jožetom Tankom in poslancem Matjažem Nemcem. V SD in Levici so ostri do koalicije in vodenja sej.