Šentrupertsko občinsko podjetje Energetika Šentrupert naprodaj

Šentrupert, 27. maja - Dolenjska Občina Šentrupert je skladno z lansko napovedjo in svetniško odločitvijo, da zaradi slabega finančnega stanja ter da bi poplačala zapadle obveznosti, ki otežujejo njeno redno poslovanje in razvoj, začela postopek prodaje javnega podjetja Energetika Šentrupert. Morebitni kupci lahko ponudbo za nakup celotnega podjetja oddajo do 22. junija.