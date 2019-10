Šentrupertsko Energetiko nameravajo prodati

Šentrupert, 5. oktobra - Svetniki dolenjske Občine Šentrupert so na nedavni seji potrdili predlog prodaje javnega podjetja Energetika Šentrupert. Za tak predlog se je občinsko vodstvo odločilo, ker ugotavlja, da občina zaradi slabega finančnega stanja za poravnavo raznih pogodbenih obveznosti ne more najeti posojila in ne more dobiti poroštev državnih ustanov.