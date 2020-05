S streljanjem poskušali doseči odstop od prijave zoper nekdanjega delodajalca

Ormož, 27. maja - Trije moški so se v petek pripeljali na dvorišče stanovanjske hiše na ormoškem območju in tam z uporabo strelnega orožja poskušali doseči, da bi tam stanujoči odstopil od prijave zoper nekdanjega delodajalca, ki jo je podal na Finančni upravi RS. Najmanj dvakrat so ustrelili v hišo, v kateri sta se takrat med drugim nahajala žena in otrok.