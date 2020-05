Ljubljana, 26. maja - Poslanska skupina SDS podpira zaprtje trgovin ob nedeljah, so za STA pojasnili v poslanski skupini in dodali, da bodo stališče poslanske skupine do predloga Levice za zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh predstavili v sredo na prvi obravnavi v DZ. Vlada je medtem ocenila, da predlog Levice v trenutnih razmerah ni primeren za obravnavo.