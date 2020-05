V Levici verjamejo v uspeh predloga za prepoved nedeljskega dela trgovin

Ljubljana, 12. maja - V Levici so skladno z napovedmi pripravili predlog novele zakona o trgovini, s katerim bi tudi po koncu epidemije novega koronavirusa ohranili zaprtje trgovin ob nedeljah. Koordinator stranke Luka Mesec ob široki podpori z obeh političnih polov in tudi iz dela javnosti verjame v uspeh predloga, katerega sprejem v DZ želijo doseči do poletja.