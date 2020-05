Plenković: Most na polotok Pelješac z nekajmesečno zamudo

Zagreb, 26. maja - Most na hrvaški polotok Pelješac bo zaradi pandemije novega koronavirusa zgrajen z zamudo. Dela verjetno ne bodo končana do konca julija 2021, pač pa dva ali tri mesece pozneje, je povedal hrvaški premier Andrej Plenković. Bolj kot pri gradnji mostu prihaja do zamud pri gradnji dostopnih cest z obeh strani.