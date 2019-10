Cestne povezave za most Pelješac bosta gradila Strabag in Avax

Zagreb, 9. oktobra - Hrvaška vlada je danes v Zagrebu podpisala pogodbi z avstrijsko gradbeno družbo Strabag in njihovimi grški kolegi iz družbe Avax za izgradnjo cest za most na polotok Pelješac. Vrednost gradnje približno 30 kilometrov dostopnih cest za most na Pelješac je ocenjena na 133,7 milijona evrov.