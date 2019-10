Celjska bolnišnica uvedla zdravljenje z zunajtelesnim obtokom z oksigenizacijo krvi

Celje, 20. oktobra - Po obeh terciarnih kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru je zunajtelesni obtok z oksigenizacijo krvi (ECMO), ki je način popolne podpore srčno-žilnega sistema in/ali delovanja pljuč, letos v svoje delo začel uvajati tudi oddelek za intenzivno interno medicino celjske bolnišnice. Tako so ta teden to metodo izvedli pri bolniku s srčnim zastojem.