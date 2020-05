Društvo kriminalistov Slovenije proti Jelinčičevi pobudi za razpustitev NPU

Ljubljana, 23. maja - Društvo kriminalistov Slovenije se je odzvalo na poslansko pobudo Slovenske nacionalne stranke za razpustitev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). V društvu poudarjajo, da je ta predlog nepremišljen in destruktiven, saj bi njegova uveljavitev pomenila precejšen zastoj in težave pri odkrivanju in preiskovanju najhujših oblik kriminalitete.