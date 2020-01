Muženič za STA: V Sloveniji se premalo zavedamo škode, ki jo državi povzroča finančni kriminal

Ljubljana, 10. januarja - V Sloveniji se še vedno premalo zavedamo škode, ki jo državi povzroča finančni kriminal, je v pogovoru za STA ocenil prvi mož NPU Darko Muženič. "V ZDA bi šel nekdo, ki namerno ogoljufa zaposlene in ne plača davkov, v zapor za 40 let. Pri nas postopek traja 10 ali 15 let, lahko tudi zastara. Tak človek pa velja za iznajdljivega," je ugotavljal.